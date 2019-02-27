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Четверо из 18 судей Конституционного суда проголосовали против отмены статьи 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Мустафа Найем.

По словам нардепа, решение было принято на закрытой части заседания КС и отмену статьи УК поддержали 14 из 18 членов суда.

«Не проголосовали, а точнее проголосовали «против» четверо судей КС - Игорь Слиденко, Виктор Колиснык, Василий Лемак и Сергей Головатый», - написал Найем.

Нардепт сообщил, что Головатый «до последнего не знал, как голосовать, из-за чего произошел скандал». 

«Теперь внутри их всех обвинят в пиаре и станут называть «недоговороспособными», «конфликтными», «незрелыми» или, что еще хуже, «антикоррупционерами», - отметил он.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
ForUm

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