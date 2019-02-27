Генпрокурор Юрий Луценко раскритиковал статью о незаконном обогащении собственного же авторства, заявил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

«Юрий Луценко раскритиковал убитую КС статью о незаконном обогащении. Вот только он, видимо, забыл, что был одним из ее авторов», - написал он в Facebook.

Шабунин привел цитаты из сегодняшнего заявления Луценко, в котором он критикует собственную норму: «Решение КСУ не является большой неожиданностью. Специалисты в области права знают, что текст закона, который не соответствует практике юридического применения... Юристы называют такие статьи «мертвыми», то есть теми, которые нельзя применить на практике... Нормы плохо прописанного закона не действовали».

«У этих людей нет ни убеждений, ни принципов. Только желание украсть и страх сесть. Эти две силы определяют все их действия», - резюмировал Шабунин.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

Ранее сегодня Президент Петр Порошенко заявил, что после обнародования и анализа решения Конституционного суда подаст в Раду новый законопроект, предусматривающий наказание для чиновников за незаконное обогащение.