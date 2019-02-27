Кабинет Министров Украины поручил Госкомтелерадио усовершенствовать условия отбора представителя Украины на «Евровидение». Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, сообщает 112 Украина.

«Особое внимание украинцев было приковано к песенному конкурсу «Евровидение», что было связано с требованиями широких кругов общественности относительно недопустимости участия в финале конкурса артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора, или не признают территориальной целостности Украины. В результате всех споров мы (правительство. - Ред.) должны: внести изменения в правила отбора на песенный конкурс «Евровидение» и просить принять Верховную Раду закон относительно особенностей осуществления гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории государства-агрессора», - отметил Кириленко.

В связи с этим вице-премьер-министр внес предложения относительно двух правительственных поручений.

«Госкомтелерадио вместе НОТУ обеспечить усовершенствование правил отбора представителя от Украины для участия в песенном конкурсе «Евровидение» с учетом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс во время отбора представителя от Украины в 2019 году», - сказал Кириленко.

Кроме того, он предложил обратиться к Верховной Раде с просьбой рассмотреть законопроект об особенностях гастрольной деятельности украинских исполнителей в России.

Напомним, победу на нацотборе одержала певица MARUV с песней Siren Song.

25 февраля общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин.

Группа Freedom Jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на «Евровидение-2019», отказалась от участия в песенном конкурсе.

После того этого представители «Общественного» предложили участвовать в конкурсе группе KAZKA, но она тоже отказалась.