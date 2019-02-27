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Представители ОРДЛО во время заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске сорвали переговоры относительно обмена заложниками. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«Новости из Минска, где в гуманитарной подгруппе украинскую сторону сегодня представляли эксперты СБУ и МинВОТ. Заседание группы было грубо сорвано базарным тетями (других оккупанты на захваченных территориях не нашли), которые были приглашены от ОРДЛО и функция которых: озвучивать темники Кремля», – отметила она.

По словам Геращенко, представители РФ и приглашенные из ОРДЛО снова в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны, и о передаче россиянам 25 осужденных граждан их страны в обмен на политзаключенных Кремля, помилование 72 сепаратистов в обмен на 19 наших заложников на оккупированных территориях. «И устроили отвратительную истерику, как только украинские представители заявили требование о немедленном освобождении военнопленных моряков», – подчеркнула она.

«Во время заседания гуманитарной подгруппы ТКГ, в ходе обсуждения возможных вариантов обмена заложников приглашенная из Донецка не дипломатично, базарно, в оскорбительной и некорректной форме попыталась делать заявления в адрес Украины и высшего политического руководства государства», – сообщила Геращенко.

По ее словам, украинская делегация выразила решительный протест координатору относительно превращения тяжелого переговорного процесса «в базар с бранными хамами и покинула зал заседаний». «Мои коллеги жестко отметили представителям ОБСЕ и РФ о недопустимости оскорбительных, недипломатичных высказываний в рамках переговорного процесса со стороны марионеток Кремля», – подытожила Геращенко.

Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук заявил, что Россия отказалась от обмена пленными до Нового года.

Боевики ОРДЛО также отказались от предложения украинской стороны провести 27 декабря 2018 года видеоконференцию гуманитарной подгруппы по вопросу обмена заложниками.
ForUm

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