Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении повлечет закрытие всех расследуемых по этой статье уголовных производств, заявили в Национальном антикоррупционном бюро.

«Лишение уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое является следствием решения Конституционного Суда, открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и дает индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений. Теперь миллионные состояния, полученные из источников, законность которых не доказана, в Украине не считаются уголовным преступлением», - подчеркнули в НАБУ.

Такой шаг, по мнению Национального бюро, является политически мотивированным и противоречит обязательствам Украины по ратифицированной Конвенции ООН против коррупции, договоренностям с Международным валютным фондом и Европейским Союзом.

Украина – не первое государство, которое проходит испытания конституционности нормы о преследовании за незаконное обогащение.

Подобные споры о якобы неконституционности редакции статьи имели место и в Литве. Однако, рассмотрев этот вопрос, литовский Конституционный суд признал норму «незаконное обогащение» соответствующей Основному Закону государства. Эта норма в Литве гораздо жестче украинской редакции.

«Страх ответственности в преддверии начала работы Высшего антикоррупционного суда Украины, который будет рассматривать дела от НАБУ и САП в том числе и с этой квалификацией, включил своеобразные политические механизмы регуляции», - заявили в Бюро.

Сейчас детективы НАБУ расследуют факты незаконного обогащения на общую сумму более полумиллиарда гривен в пределах 65 уголовных производств. Среди лиц, происхождение состояния которых вызывает вопросы на предмет законности источников происхождения, - немало судей, прокуроров, народных депутатов, бывших и действующих руководителей органов государственной власти.

«Решение КС означает, что все уголовные производстве в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты. Так же как и дела, которые уже слушаются в суде. Речь идет о главе Государственной аудиторской службы (обвиняется в незаконном обогащении почти 10 млн грн), военном прокуроре сил АТО (почти 3 млн грн незаконного обогащения), судьи с Луганщины (более 13 млн грн), министра инфраструктуры (более 4 млн грн)», - заявили в НАБУ.

Возобновить расследование относительно фигурантов всех 65 уголовных производств, а также подозреваемых и обвиняемых по уже установленным фактам незаконного обогащения (в случае возврата соответствующей статьи в УК) будет невозможно, ведь закон не имеет обратной силы. Поэтому приобретенное имущество по умолчанию будет считаться законным, безотносительно к источникам его происхождения.

«Такой ход событий не соответствует общественным интересам и требованиям очищения власти от коррупции. Принятое решение Конституционного Суда – это шаг назад в антикоррупционной борьбе Украины и шаг навстречу реванша старой системы», - резюмировали в НАБУ.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

Генпрокурор Луценко назвал норму «мертвой».

Ранее сегодня Президент Петр Порошенко заявил, что после обнародования и анализа решения Конституционного суда подаст в Раду новый законопроект, предусматривающий наказание для чиновников за незаконное обогащение.