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Группа KAZKA отказался участвовать в песенном конкурсе «Евровидении-2019».

Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

«Мы хотим и имели бы за честь представлять Украину на «Евровидении». Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НСТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на «Евровидение», – говорится в сообщении.

В то же время, в группе отметили, что не отказываются от своей главной цели - нести украинскую культуру в мир. «Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах всем миром», – сказано в сообщении.

Напомним, победу на нацотборе одержала певица MARUV с песней Siren Song. 

25 февраля общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин. 

Группа Freedom Jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на «Евровидение-2019», отказалась от участия в песенном конкурсе.

После того этого представители «Общественного» предложили участвовать в конкурсе группе KAZKA. 
ForUm

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