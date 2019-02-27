Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Общественного.

Победителем Национального отбора на нынешнее Евровидение стала певица MARUV, которой Общественный вещатель, как и делает это каждый год, предложил заключить договор на песенном конкурсе. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор.

Альтернативным способом определения представителя от Украины на Евровидение-2019 правила признают его непосредственное назначение заказчиком. То есть Общественный вещатель мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников Национального отбора.

«Однако от такой альтернативы Общественный вещатель отказывается, ведь с уважением относится к выбору зрителей в Национальном отборе. Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в Евровидении с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявших второе и третье место по результатам Национального отбора», - отмечается в сообщении.

Группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в Евровидении-2019.

Конкурс - это возможность для каждой страны заявить о себе на международной арене, а для каждого исполнителя - выступить послом своей страны и получить поклонников во всем мире.

«Но нацотбор-2019 обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт является приемлемым, в остальной части вызывает возмущение и неприятие», - заявили в НОТУ.

Законы Украины не дают никаких ограничений по работе исполнителей и артистов на территории Российской Федерации, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.

В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации течения нацотбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

«Общественный вещатель считает нужным начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества к этой проблеме, а также выработки предложений к проекту закона Украины, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с государством-агрессором на будущее», - резюмировали в НОТУ.

Как известно, в этом году в Украине вспыхнул скандал относительно представления страны на Евровидении.

Победу на нацотборе одержала певица MARUV с песней Siren Song.

25 февраля общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин.

Группа Freedom Jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на «Евровидение-2019», отказалась от участия в песенном конкурсе.

После того этого представители «Общественного» предложилиучаствовать в конкурсе группе KAZKA, но она тоже отказалась.