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В МИД Украины нет информации о наличии дипломатического паспорта у сына первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря, который является консулом Сейшельских островов и который фигурирует в журналистском расследовании относительно возможного хищения в оборонной сфере.

В ответ на информационный запрос УНИАН в пресс-службе МИД отметили, что деятельность консулов в Украине регулируется «Положением о почетных (нештатных) консульских должностных лицах иностранных государств в Украине и консульских учреждениях, возглавляемых такими должностными лицами» и «Венской конвенцией о консульских сношениях».

«В соответствии с пунктом 6.1. Положения, почетный консул пользуется преимуществами, привилегиями и иммунитетами, установленными Конвенцией», - заявили в МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что привилегии и иммунитеты, предоставляемые в Украине консульским должностным лицам иностранных государств, определены главой 3 Конвенции.

«Игорь Гладковский был допущен к выполнению функций почетного консула Сейшельских островов в Киеве согласно экзекватуре в соответствии со статьей 2 Конвенции и пунктом 3.3. Положения», - отметили в МИД.

«Игорь Гладковский как почетный консул иностранного государства в Украине пользуется иммунитетами, установленными главой 3 Конвенции. В МИД Украины отсутствует информация о наличии у Гладковского дипломатического паспорта», - заявили в МИД.
Также в МИД заявили, что почетные консулы иностранных государств в Украине могут пользоваться автомобилем с дипломатическими номерами, находящимся в собственности соответствующих почетных консульских учреждений.

Как заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, «Укроборонпром» и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы «Наші гроші» о защите чести и достоинства.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

Президент поддержал отстранение Гладковского.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе «Наши гроши» фактов.
ForUm

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