Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко и его первый заместитель Андрей Песоцкий утверждают, что никогда не совершали коррупционных действий, в которых их подозревает Национальное антикоррупционное бюро, сообщает «Украинская правда».

«В ответ на информацию, распространенную в СМИ, по расследованию НАБУ по отношению ко мне заявляю следующее: изложенные факты не соответствуют действительности. Я не совершал ни одного из правонарушений, изложенных в публикациях. И имею неопровержимые доказательства своей правоты», - заявляет Головко.

Похожее заявление сделал и его заместитель Песоцкий. «Относительно обвинений во взятках, откатах или коррупционных схемах - распространенная информация не имеет никакого отношения к реалиям. Заявляю, что ни одно из приписываемых правонарушений я не совершал. Каждое из моих слов подкреплено доказательствами», - говорит он.

Сами доказательства чиновники пока не предоставляют.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство по факту возможного получения около 1 млн долларов взятки главой Полтавской обладминистрации Валерием Головко и его первым замом Андреем Песоцким.

В рамках расследование проводился ряд обысков.

Как сообщили СМИ со ссылкой на постановлении Соломенского райсуда Киева о предоставлении НАБУ разрешения на проведение обысков у топ-чиновников Полтавской ОГА, детективы НАБУ выяснили, что руководство облгосадминистрации требовало от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.