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Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по организации схемы получения неправомерной выгоды должностными лицами одного из ведомств Полтавской области.

«В рамках указанного уголовного производства с целью установления обстоятельств, которые в соответствии с УПК Украины подлежат доказыванию, детективами НАБУ проводится ряд согласованных прокурорами САП и санкционированных судом обысков», - сообщает пресс-служба САП.

В настоящее время в уголовном производстве ни одному лицу о подозрении не сообщалось.

Досудебное расследование продолжается.

Специализираванная антикоррупционная прокуратура отмечает, что в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что сотрудники НАБУ проводят обыски в здании Полтавской областной государственной администрации (ОГА), в частности, в кабинете главы ОГА Валерия Головко и его первого заместителя Андрея Песоцкого.

Обыски, вероятно, проводятся в рамках досудебного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного ч.4. ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).
ForUm

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