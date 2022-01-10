Полиция Полтавщины задержала иностранцев, которые похитили и почти неделю незаконно удерживали фермера из Пирятинщины.

Как сообщила пресс-служба облглавка, похитители требовали от мужчины средства, а также переписать в их пользу бизнес и недвижимое имущество.

В полицию Полтавщины 1 января 2022, около 16:00, за помощью обратился 29-летний мужчина, который сообщил, что его 55-летний тесть должен был приехать к нему в гости 31 декабря 2021, но так и не доехал. Заявитель также отметил, что с тестем внезапно исчезла телефонная связь и место его нахождения родственникам неизвестно. Полиция сразу же начала розыск.

Получив сообщение об исчезновении жителя Пирятина, полиция Полтавщины сразу же приступила к его розыску. Ориентировку на поиски без вести пропавшего фермера разместили на официальных интернет-ресурсах областной полиции, разослали личному составу полиции Полтавщины и областей Украины.

Во время проведения первоочередных оперативно-розыскных и следственных действий полицейским удалось выяснить, что пропавший мужчина уехал из дома на собственном автомобиле «Субару Форестер». При дальнейшей отработке оперативной информации работники уголовного розыска и следователи Полтавщины установили, что без вести пропавший 55-летний предприниматель 30 декабря 2021 года выехал на автомобиле из Пирятина в направлении Киева.

Евгений Рогачев, начальник полиции Полтавщины сообщил: «Обработав весь массив полученной оперативной информации, мы обнаружили автомобиль без вести пропавшего пирятинца возле одной из многоэтажек в городе Украинка Киевской области. При проведении обыска транспортного средства следователям полиции изъяты документы, принадлежащие пропавшему мужчине и вещественные доказательства, свидетельствовавшие о вероятности его угона. В дальнейшем мы получили оперативную информацию, что разыскиваемого незаконно содержат в одном из домов Киева. Мною было принято решение о немедленном проведении спецоперации. Как выяснилось, пирятинца похитили иностранцы, которые с применением физического насилия требовали от него денежные средства, а также переписать в их пользу бизнес и недвижимое имущество. В настоящее время два фигуранта, 1995 и 1986 годов рождения, задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления».

В случае признания вины судом фигурантам грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.