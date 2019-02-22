Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство по факту возможного получения около 1 млн долларов взятки главой Полтавской обладминистрации Валерием Головко и его первым замом Андреем Песоцким.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее пресс-служба САП сообщила, что осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по организации схемы получения неправомерной выгоды должностными лицами одного из ведомств Полтавской области.
В рамках расследование проводится ряд обысков.
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