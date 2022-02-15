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Народные депутаты поддержали закон об установлении уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Закон №5110 вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

В частности, за проявления антисемитизма предусматривается наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 8500 гривен) или ограничение свободы на срок до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, пишет Украинская правда.

Те же действия, связанные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом наказываются штрафом 8500 - 17000 гривен или лишением свободы - 2-5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Действия, совершенные организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

По закону антисемитизмом в Украине признается определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти к ним.
ForUm

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