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По факту обнародованной информации о нарушении прав ребенка в одном из дошкольных учреждений Полтавского района полиция приступила к расследованию правонарушения.

По данным облглавка, в полицию Полтавщины 15 ноября обратилась женщина, 1981 года рождения, которая сообщила, что в одном из дошкольных учреждений Полтавского района воспитательницы связывали скотчем ноги и руки ее малолетней дочери. По словам заявительницы, эту информацию она услышала от ребенка.

Следователем полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, решается вопрос о внесении по данному факту сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняют следствие.

В группе Подслушано Диканька сообщается, что инцидент произошел в селе Стаси с 4-летней Николь.

В детском саду во время тихого часа 2 воспитателя из-за «непослушания» замотали ей руки и ноги скотчем, а затем заклеили рот и запугивали, что вызовут полицию.

Об этом ребенок рассказал маме перед сном. На следующий день мать ребенка перезвонила нескольким родителям и попросила расспросить детей, было ли такое событие. Дети ответили, что их тоже иногда запугивали полицией, а Николь смотали скотчем.
ForUm

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