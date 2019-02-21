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Народное собрание Болгарии большинством голосов проголосовало за ратификацию Протокола о присоединении Республики Северная Македония к НАТО. На заседании присутствовал глава парламента Северной Македонии Талат Джафери, сообщает Укринформ.

«В наших национальных интересах, чтобы наш юго-западный сосед стал частью европейского и евроатлантического сообщества, зоны демократических ценностей и принципов. Это прочная гарантия стабильности и процветания региона Западных Балкан», - заявила перед депутатами министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

Она особо подчеркнула при этом, что в 1992 году Болгария стала первой страной, признавшей независимость Македонии.

Спикер Народного собрания Болгарии Цвета Караянчева заявила после голосования, что ратификацией Протокола Болгария на деле доказывает свою решимость продолжить работу по решению проблем региона, обеспечивая не только региональную, но и европейскую безопасность.

Глава парламента Северной Македонии Талат Джафери заверил, что его страна движется в верном направлении, и будет способствовать установлению мира и добрососедских отношений между всеми государствами региона.

Как ранее сообщал ForUm, Греция и Македония 17 июня 2018 года подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

30 сентября в стране прошел референдум по вопросу о переименования, но он провалился

11 января македонский парламент утвердил закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования.

25 января парламент Греции одобрил соглашение с Македонией о переименовании этой страны.

13 февраля бывшая югославская республика Македония официально стала Северной Македонией

6 февраля Североатлантический совет на уровне послов 29 стран НАТО и Македония в Брюсселе подписали протокол о присоединении Македонии к НАТО. 
ForUm

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