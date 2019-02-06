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Североатлантический совет на уровне послов 29 стран НАТО и Македония 6 февраля в Брюсселе подписали протокол о присоединении Македонии к НАТО. В торжественной церемонии в штаб-квартире альянса в Брюсселе принял участие министр иностранных дел Македонии Никола Димитров, сообщает Радио Свобода.

«Это исторический случай, подписание протокола о вступлении в НАТО начинает процесс ратификации. Статус 30 страны-члена альянса обеспечит вам длительную стабильность, суверенитет и безопасность», - заявил во время подписания протокола генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ.

Государства-союзницы рассчитывают ускоренными темпами ратифицировать этот документ и завершить процесс вступления Македонии в альянс уже в этом году на саммите глав государств и правительств стран НАТО.

Вступление Македонии в НАТО стало возможым после того, как страна уладила более четвертьвековые противоречия относительно названия с членом альянса Грецией. Афины считают, что название «Македония» может привести к территориальным претензиям относительно одноименного греческого региона, граничащего с бывшей югославской республикой, поэтому греки настаивали на изменении названия страны-соседа.

Македония заявила, что ожидает, что Греция станет первым членом НАТО, который ратифицирует протокол о присоединении, после чего страна начнет называть себя новым названием – Северная Македония. Соответствующие изменения в Конституцию парламент Македонии одобрил 11 января 2019.

Македония ждала вступления в НАТО более 10 лет, когда в апреле 2008 года на саммите в Бухаресте было принято решение о ее привлечении к альянсу. Как и Хорватия и Албания, официальное Скопье тогда получило План действий по членству (ПДЧ). Албанцы и хорваты вступили в НАТО уже в 2009 году, а процесс присоединения Македонии заблокировала Греция.
ForUm

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