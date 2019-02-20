Сегодня Украина чтитила память Героев Небесной Сотни. День отмечается ежегодно 20 февраля согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 года «О чествовании подвига участников революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ готовится к военному удару по Украине, а полномасштабная война уже не является нереальной перспективой. Об этом Порошенко заявил во время выступления на прениях Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Он также заявил, что Россия оккупировала 44 тысячи квадратных километров, или 7 процентов, территории Украины, российская агрессия убила 13 тысяч человек и еще более 28 тысяч получили ранения.

Представитель Европейского Союза при Организации Объединенных Наций Жоао Вале де Алмейда отмечает, что все 28 членов Евросоюза и еще 5 стран призывают все государства - члены Организации Объединенных Наций ввести санкции против Российской Федерации за оккупацию Крыма.

Следствие по делу о расстрелах на Майдане установило 66 исполнителей, 46 из которых сбежали в РФ, остальные - под стражей. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера ГРУ РФ Олега Иванникова – ключевого фигуранта расследования о катастрофе пассажирского Boeing рейса МН17.

Следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики и под процессуальным руководством областной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины по факту присвоения и растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Николаевского горсовета, проводят обыски в николаевских учебных заведениях и коммунальных и частных предприятиях.

Продления льготного периода растаможки автомобилей на иностранной регистрации не будет. Об этом в ходе брифинга сообщил замминистра финансов Сергей Верланов.

В Украине в последнее время возросло количество случаев отказа в пересечении границы на въезд гражданам Израиля.

Миргородский горрайонный суд Полтавской области признал Хачатура Хачартяна виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.28 ч.2 ст.121 УК Украины, ч.2 ст.185 УК Украины и назначил окончательное наказание 10 лет лишения свободы.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности и Главного следственного управления Национальной полиции, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, разоблачили бывшего начальника одного из департаментов НПУ в организации схемы незаконного обогащения путем продажи служебной информации.

Украинские и словацкие железнодорожники достигли договоренности о запуске нового железнодорожного маршрута Кошице - Чоп - Мукачево путями 1435 мм с июня этого года.