Украинские и словацкие железнодорожники достигли договоренности о запуске нового железнодорожного маршрута Кошице - Чоп - Мукачево путями 1435 мм с июня этого года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе АО «Укрзализныця».

«Тестовый рейс по этому маршруту поедет через несколько месяцев – 2 апреля. Поезда будут формирования наших коллег из Словакии, время в пути – около 4 часов. В прошлом году мы удачно запустили рейс в Будапешт, тоже по евроколее. Намерения свои не меняем – именно украинское Мукачево должно стать мощным пассажирским хабом для путешествий по Европе», - написал предправления компании Евгений Кравцов в Facebook.

По предварительным данным, график поезда Мукачево - Кошице будет составлен таким образом, чтобы пассажиры могли запланировать маршруты с пересадками: со станции Кошице - на поезда в Прагу и Братиславу; со станции Мукачево – на поезда в Запорожье, Львов, Харьков, Киев, Ужгород, Лисичанск, Одессу и другие города.