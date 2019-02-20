Президент Петр Порошенко заявляет, что Россия оккупировала 44 тысячи квадратных километров, или 7 процентов, территории Украины, российская агрессия убила 13 тысяч человек и еще более 28 тысяч получили ранения. Об этом Порошенко заявил во время выступления в прениях Генеральной ассамблеи ООН относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины, сообщает УНИАН.

«В результате 44 тысячи квадратных километров, или 7 процентов, территории Украины, включая Крым и восточные районы Донецкой и Луганской областей, сейчас оккупированы», - подчеркнул Глава государства.

«Вооруженная агрессия России унесла жизни 13 тысяч человек и более 28 тысяч человек получили ранения. И эта цифра включает также 298 пассажиров рейса МН17, который был сбит в июле 2014 года российскими военными из ракетной системы «Бук»», - добавил Порошенко.

По его словам, более 1,8 миллиона жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома в результате российской агрессии и оккупации. «Когда-то мирная жизнь людей в этих регионах превратилась в кошмар, отмеченный страхом и террором», - подчеркнул Президент.

Напомним, за время агрессии РФ против Украины погибли 2949 украинских воинов.