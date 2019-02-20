Представитель Европейского Союза при Организации Объединенных Наций Жоао Вале де Алмейда отмечает, что все 28 членов Евросоюза и еще 5 стран призывают все государства - члены Организации Объединенных Наций ввести санкции против Российской Федерации за оккупацию Крыма.

Об этом посол Евросоюза заявил во время выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, выступая от имени всех 28 стран-членов ЕС и стран-кандидатов на вступление Республики Северная Македония, Черногории и Албании, а также от Молдовы и Грузии, которые присоединились к этому заявлению, сообщает УНИАН.

Он заявил непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ. «В соответствии с резолюцией №68/262 этой Ассамблеи («Территориальная целостность Украины») Европейский Союз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, которая остается явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и является прямой угрозой международной безопасности с серьезными последствиями для международного правового порядка, который защищает единство и суверенитет всех государств», - заявил де Алмейда.

«Мы снова подтверждаем наше осуждение этого нарушения международного права и остаемся настроенными полностью воплотить нашу политику непризнания, в том числе с помощью ограничительных мер. Мы снова призываем страны-члены ООН рассмотреть аналогичные меры по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи №68/262», - подчеркнул посол ЕС.

«Европейский Союз выражает свою обеспокоенность продолжающейся милитаризацией Крымского полуострова и Черного и Азовского морей», - добавил де Алмейда. Кроме того, он сказал, что с 2014 года ситуация с правами человека в Крыму серьезно ухудшилась.

Посол ЕС заявил, что сотни крымских мужчин были призваны в Вооруженные силы России. «Европейский Союз призывает к освобождению около 70 политических пленников, удерживаемых на Крымском полуострове и в России, и в частности Павла Гриба и Эдема Бекирова, которые нуждаются в немедленной медицинской помощи», - отметил посол ЕС.

Также он заявил, что все международные организации по наблюдению за правами человека должны получить полный, свободный и беспрепятственный доступ на всю суверенную территорию Украины, и в частности в Крым. Посол ЕС заявил, что приоритетное место в повестке дня занимает ситуация в Азовском море.

«Европейский Союз выражает свою крайнюю озабоченность по поводу опасного усиления напряжения в Азовском море и Керченском проливе и нарушения Россией международного права, которое привело к захвату украинских судов и их экипажей Россией, а также открытию огня по ним, ранив нескольких украинских военнослужащих. Не существует оправдания применению военной силы Россией», - подчеркнул де Алмейда.

В этой связи он сказал, что агрессивные действия России повлияли на ситуацию с безопасностью в регионе Черного моря. Посол ЕС подчеркнул, что ЕС требует немедленно освободить захваченных украинских моряков и судов. «ЕС также ожидает от России обеспечить беспрепятственное и свободное прохождение через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом», - сказал он. «Мы продолжим внимательно отслеживать ситуацию и мы настроены действовать определенным образом в тесном взаимодействии с нашими международными партнерами. Подготовительная работа происходит для укрепления нашей поддержки в интересах пораженных территорий Украины», - заявил де Алмейда.