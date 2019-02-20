Сотрудники Департамента внутренней безопасности и Главного следственного управления Национальной полиции, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, разоблачили бывшего начальника одного из департаментов НПУ в организации схемы незаконного обогащения путем продажи служебной информации.

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции, 47-летний полковник полиции – бывший глава одного из департаментов – в начале 2018 вышел на пенсию и наладил схему незаконного обогащения путем систематического незаконного вмешательства в работу автоматизированных систем МВД и НПУ и незаконного использования информации с ограниченным доступом.

Обладая профессиональными навыками в области компьютерных технологий и программного обеспечения, которое обеспечивает работу автоматизированных систем МВД и НПУ, он для доступа к закрытой информации привлек к своим схемам действующих сотрудников полиции – специалистов из числа сотрудников НПУ, осуществляющих обслуживание вышеуказанных автоматизированных ведомственных баз.

Сообщники предоставляли возможность другим участникам организованной группы - своим бывшим коллегам - осуществлять несанкционированное удаленное вмешательство в служебные системы с целью незаконного получения конфиденциальных сведений о гражданах Украины. Информация передавалась представителям коммерческих структур за денежное вознаграждение.

Установлено, что клиентами и нелегальными пользователями служебной информации были персонал и работники службы безопасности коллекторских контор, крупных частных предприятий, банковских учреждений или любая платежеспособная лицо. Одних интересовали сведения при приеме людей на работу, других адреса фактического проживания кредиторов или должников, третьих - персональные данные работников правоохранительных органов.

Для прикрытия преступной деятельности организатор группы открыл фиктивное частное предприятие в сфере предоставления телекоммуникационных услуг. Его бывший подчиненный, действующий сотрудник НПУ, кроме обеспечения своего «босса» беспрепятственным доступом на персональном компьютере к служебным базам, наладил по месту своего проживания некую «дежурную часть» вроде call-центра «102». Круглосуточно, в телефонном режиме, клиенты получали нужную им информацию.

Полученные таким путем доходы экс-чиновника полиции стали объяснением приобретенной им в Киеве недвижимости – 9 квартир, которые сейчас он сдает в аренду. Часть из них была куплена до выхода на пенсию, то есть утечка конфиденциальной информации осуществлялась им и во время пребывания на службе в органах.

«Заговорщики действовали очень осторожно, соблюдая все методы конспирации и продумывая возможные ходы оперативных сотрудников полиции. Были готовы и предупреждены о возможных служебных проверках, поэтому документирования их деятельности заняло длительное время», - говорится в сообщении.

При поддержке руководства Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины сотрудники Департаментов внутренней безопасности, киберполиции, защиты экономики и Главного следственного управления НПУ, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, провели 58 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, в служебных кабинетах сотрудников полиции, а также работников банков, предприятий и контор. Изъята разная оргтехника, сервер, мобильные телефоны, копии документов, черновая документация, патроны и средства в отечественной и иностранной валюте.

Сразу после получения очередного денежного вознаграждения за предоставленную информацию задержан соорганизатор группы. Также на основании ст.208 УПК Украины задержаны еще трое основных фигурантов, в том числе – и бывший начальник департамента.

Следователями ГСУ готовится объявления подозрения шести участникам заговора по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч.2 ст.361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Во время следствия будет установлена ​​степень вины каждого из группы и данная окончательная квалификация их действий.