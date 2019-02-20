В Украине в последнее время возросло количество случаев отказа в пересечении границы на въезд гражданам Израиля, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

«В последнее время количество отказов в отношении граждан Израиля увеличилось. Причиной чаще всего является то, что некоторые из них не могут подтвердить цель путешествия, не имеют обратных билетов, не знают, где они будут проживать, не владеют другой информацией относительно цели их визита», - рассказал Слободян в эфире 112 Украина.

Он уточнил, что сотрудники ГПСУ ежедневно отказывают в разрешении на въезд 10-15 гражданам Израиля. Всего с начала года выдано 96 отказов в пересечении границы гражданам этой страны.

«Это немного. Ведь за аналогичный временной промежуток в пересечении границы на въезд в Израиле отказ получили более 500 украинцев. Говорить о том, что с нашей стороны есть какая-то предвзятость к гражданам Израиля, нельзя. О симметричном ответе речи не идет», - подчеркнул Слободян.

Помощник главы ГПСУ отметил, что контроль за выездом иностранцев в Украину был усилен ввиду сложной военно-политической ситуации в результате агрессии России.

«Сейчас наблюдается увеличение количества отказов во въезде в Украину представителям многих иностранных государств. Что касается именно граждан Израиля, то здесь речь идет об увеличении количества лиц, которые не могут подтвердить цель путешествия», - сказал Слободян, добавив, что граждане, которые получили отказ, «могут вернуться домой, лучше подготовить свой визит и снова ехать в Украину».

Накануне израильские СМИ сообщили, что в аэропорту «Борисполь» пограничники не впустили туристическую группу с гидом из Израиля в количестве более 30 человек.

15 февраля в израильском аэропорту «Бен Гурион» несколько часов удерживали 140 украинцев. В этот же день в аэропорту «Борисполь» 35 гражданам Израиля было отказано во въезде на территорию Украины. Причины отказа - нет достаточных средств, не подтверждена цель визита. После вмешательства одного из нардепов граждан Израиля в Украину впустили.