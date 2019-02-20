Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера ГРУ РФ Олега Иванникова – ключевого фигуранта расследования о катастрофе пассажирского Boeing рейса МН17.

Соответствующая информация появилась на сайте МВД.

Иванников разыскивается за «создание террористической организации, руководство или участие в ней» и «ведение агрессивной войны» против Украины (ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины).

Датой исчезновения указано 21 января 2019.

По данным исследовательской группы Bellingcat и журналистов издания The Insider, Иванников принимал участие в переброске на территорию Украины ЗРК Бук, которым сбили малайзийский Boeing.

Иванников, также известный как Андрей Иванович или Орион, был офицером Главного разведывательного управления РФ и министром обороны непризнанной Южной Осетии.

Как выяснили в Bellingcat, в 2014 году он уехал на Донбасс, где координировал действия отрядов ПВК Вагнера, а также отвечал за взаимодействие с главарями боевиков «ЛНР».

Напомним, 24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за сбитие самолета «Боинг» над Донбассом 17 июля 2014 года.

Ранее группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Как известно, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.