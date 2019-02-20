Следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики и под процессуальным руководством областной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины по факту присвоения и растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Николаевского горсовета, проводят обыски в николаевских учебных заведениях и коммунальных и частных предприятиях. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

«У следствия есть основания полагать, что должностные лица нескольких предприятий, действуя по предварительному сговору с должностными лицами коммунального производственного предприятия с целью завладения средствами из местного бюджета на общую сумму не менее более 7 млн гривен поставляют в адрес учебных заведений Николаева продукцию несоответствующего качества, стоимость которой значительно ниже заявленной в актах выполненных работ по условиям договоров, заключенных с Управлением образования Николаевского городского совета», - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия. Более подробная информация будет обнародована после проведения следственных действий.

Как сообщал ForUm, 18 февраля следственное управление полиции Николаевской области провело обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета.

Расследование начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», по фактам растраты чужого имущества должностными лицами Николаевского горсовета.

19 февраля обыски прошли на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».