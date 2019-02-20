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Следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики и под процессуальным руководством областной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины по факту присвоения и растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Николаевского горсовета, проводят обыски в николаевских учебных заведениях и коммунальных и частных предприятиях. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

«У следствия есть основания полагать, что должностные лица нескольких предприятий, действуя по предварительному сговору с должностными лицами коммунального производственного предприятия с целью завладения средствами из местного бюджета на общую сумму не менее более 7 млн гривен поставляют в адрес учебных заведений Николаева продукцию несоответствующего качества, стоимость которой значительно ниже заявленной в актах выполненных работ по условиям договоров, заключенных с Управлением образования Николаевского городского совета», - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия. Более подробная информация будет обнародована после проведения следственных действий.

Как сообщал ForUm, 18 февраля следственное управление полиции Николаевской области провело обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета.

Расследование начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», по фактам растраты чужого имущества должностными лицами Николаевского горсовета.

19 февраля обыски прошли на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
ForUm

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