Продления льготного периода растаможки автомобилей на иностранной регистрации не будет.

Об этом в ходе брифинга сообщил замминистра финансов Сергей Верланов, передают Українські Новини.

«Мы решили не продлевать льготный период. Мы, правительство, Президент и профильный комитет (Верховной Рады) согласились с этим и оставляем действующую норму закона (об окончании льготного периода 22 февраля)», - сказал он.

При этом и.о. замглавы ГФС Виктор Крывицкий отметил, что владельцы таких автомобилей, кто не успеет растаможить автомобили или не сможет, должны будут либо продать автомобиль на запчасти, либо вывезти их за границу, так как за их использование будут значительные суммы штрафов.

Как сообщал ForUm, 8 ноября 2018 года Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

23 ноября документ подписал Президент.

27 ноября 2018 года Черновицкая таможня оформила первое транспортное средство на еврономерах по новым льготным условиям.

В Верховной Раде 1 февраля зарегистрировали проект закона №9522 с предложением увеличить льготный период растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией с 90 дней до 180 дней - до 23 мая.