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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ готовится к военному удару по Украине, а полномасштабная война уже не является нереальной перспективой. Об этом Порошенко заявил во время выступления на прениях Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, сообщает УНИАН.

По его словам, военные эксперты однозначно определят, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. «Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль», - заявил он.


Поэтому, по словам Порошенко, «дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является такой уж нереальной перспективой».

Президент отметил, что мировое сообщество должно обеспечить всесторонний мониторинг в реальном времени ситуации вдоль российской границы с Украиной.

«Зная агрессора, как его знаю, хотел бы заверить вас, что больше всего он боится прозрачности, публичного внимания и осведомленности мира о его планах», - подчеркнул он.

Напомним, командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что Российская Федерация в три раза усилила разведку на Донбассе, из чего можно сделать вывод о подготовке к полномасштабному наступлению на Украину.
ForUm

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