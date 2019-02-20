Миргородский горрайонный суд Полтавской области признал Хачатура Хачартяна виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.28 ч.2 ст.121 УК Украины, ч.2 ст.185 УК Украины и назначил окончательное наказание - 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Левон Марданян признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 ч.2 ст.122 УК Украины, ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу осужденные будут оставаться под стражей. Гражданские иски потерпевших гражданских истцов удовлетворены частично. Взыскано солидарно с осужденных в пользу потерпевшей - жены умершего, 34125,37 гривен на возмещение материального ущерба причиненного преступлением, в пользу потерпевших - отца и матери по 497 тыс. гривен каждому на возмещение морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в срок и способ, установленные законодательством.

Напомним, 12 июля 2017 в период времени с 1:00 до 2:00, с целью реализации ранее разработанного плана, совершения преступления, Хачатрян обеспечил передвижение участников группы на автомобиле ВАЗ, подобрал орудие совершения преступления и обеспечил ими других участников. В целях соблюдения мер конспирации, давал указания другим соучастникам использовать во время совершения преступления маски или балаклавы для прикрытия лица, не брать с собой средства связи (мобильные телефоны).

Дождавшись, когда потерпевший окажется в темном отдаленном месте улицы и приблизится к ним, осужденный Хачатрян дал команду к нападению, первым выбежал на дорогу, где заранее подготовленным тупым твердым предметом, сбил потерпевшего с велосипеда. После чего Хачатрян совместно со своим родственником, Марданяном и гражданином «Г» нанесли металлическими предметами, руками, ногами удары в область головы, туловища и конечностях потерпевшего. Своими действиями причинили телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы. В результате полученных травм, пострадавший 7 августа 2017 умер в больнице.

После нанесения телесных повреждений Хачатрян дал указание Марданяну похитить у потерпевшего его рюкзак, мобильный телефон «Nokia», нетбук «Acer», флешку Kingston Data Traveler. С похищенным имуществом с места преступления скрылись и распорядились им по своему усмотрению.

Как сообщал ForUm, 20 сентября 2017 лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что депутат Миргородского горсовета от РПЛ Хачатур Хачатрян задержан за убийство его коллеги-депутата от ВО «Свобода» Олега Супруненко.