также в разделеОбщество
В Украине не появятся еще 19 российских книг 9
Отжали по-братски – что не так с очередной спецконфискацией 1,5 млрд Януковича, которой хвасталась Генпрокуратура 30
Полковник полиции купил 9 квартир, продавая данные коллекторам 69
Следком РФ обвинил украинских военных в обстреле Докучаевска 15
Депутата Северодонецкого горсовета задержали за создание ОПГ 15
Полиция открыла дело из-за обысков у крымчанина с портретом Бандеры 20
Нардеп из БПП оформил на мать вертолетную площадку Януковича 153
Боевики выпустили почти 400 снарядов по позициям ВСУ, ранены трое военных 17
ДТП в Харькове: Зайцева и Дронов признали вину, приговор огласят 26 февраля 286
СБУ объявила в розыск ключевого фигуранта по делу MH17 406
19 февраля. Картина дня 31
На Мангера надели браслет 39
Обвиняемому в сепаратизме экс-нардепу выплатят 9,6 тысячи за «душевные страдания» 94
ГПУ обжаловала залог для Мангера и требует его ареста 57
В Черное море вошли два корабля НАТО 109
Названы лауреаты Шевченковской премии-2019 27
Самолет США провел разведку у берегов Крыма 34
РФ провела в Черном море военные учения 22

Сегодня Украина чтит память Героев Небесной Сотни. День отмечается ежегодно 20 февраля согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 года «О чествовании подвига участников революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни», сообщает Укринформ.

Именно в эти дни, четыре года назад, во время Революции Достоинства, противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло пика. 20 февраля 2014 года погибло больше всего активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля 2014 года, официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Майдана. В этот же день на Майдане состоялось прощание с погибшими повстанцами, которых в траурных речах назвали «Небесной сотней», а во время прощания с погибшими звучала траурная песня «Плине кача...», которая стала украинским народным реквиемом.

Печальный список Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года, когда от огнестрельных ранений во время столкновений в центре столицы погибли активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. До 18 февраля 2014 года уже насчитывалось 9 погибших. С 18 по 20 февраля на Майдане погибло больше всего людей – 78 человек, после 20 февраля – еще 20. Кроме украинцев, жертвами стали белорусы, армяне и грузины. Все они вошли в мемориал борцов за украинскую независимость –в Небесную Сотню.

105 Героям Небесной Сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев - гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии - Зураб Хурция и Давид Кипиани, посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1499 грн.
54
Теги