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Следствие по делу о расстрелах на Майдане установило 66 исполнителей, 46 из которых сбежали в РФ, остальные - под стражей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Сегодня, в день 5-й годовщины кровавых событий, я могу твердо сказать: следствие установило не только 66 человек исполнителей, которые подозреваются в убийствах (из них 46 - бежали в РФ, остальные - под стражей). ГПУ в этом году фактически завершило следствие о тех, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане», - написал он.

По словам генпрокурора, комиссия экспертов и специалистов на основании 988 томов материалов следствия вынесла заключение, что гибель и ранения участников мирных собраний на Майдане находится в прямой причинной связи с решениями и действиями экс-президента Януковича, экс-главы СБУ Якименко и его подчиненных Тоцкого, Ганжи, Потиевского, Щеголєва, экс-министра внутренних дел Захарченко и его подчиненных Шуляка, Конопляника, Миколенко, министра обороны Лебедева, экс-начальника Генштаба Заманы.

Напомним, начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что подозрения в совершении убийств на Майдане Незалежности во время Революции достоинства объявлены 66 лицам.
ForUm

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