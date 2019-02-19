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Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона активистки Екатерины Гандзюк, сдал загранпаспорт, но остается без электронного браслета из-за их отсутствия в Херсоне.

Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на одного из адвокатов Мангера Дмитрия Ильченко.

«Среди обязательств электронный браслет есть, но сейчас он без него, так как свободных нет в Херсоне», - сказал адвокат.

По его словам, на Мангера наденут браслет, как только найдут.

Также адвокат сообщил, что его клиент уже сдал паспорт для выезда за границу.

Защита планирует 20 февраля подать апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева об аресте Мангера и установлении залога в размере 2,5 млн гривен.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.  

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО.
ForUm

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