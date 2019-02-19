Генеральная прокуратура Украины подала в Киевский апелляционный суд апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева о применении меры пресечения в отношении подозреваемого председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно указанному постановлению суда, к подозреваемому была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в размере 1300 (тысячи трехсот) размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 2497300 грн, который был внесен.

«Прокурор в уголовном производстве считает указанное постановление незаконным и необоснованным в части определения размера залога и просит отменить его и применить меру пресечения председателю Херсонского облсовета в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без определения размера залога», - говорится в сообщении.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявлено подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО.