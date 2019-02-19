Санкции Евросоюза в ответ на действия России против Украины «иногда слишком незначительные, иногда слишком запоздалые», заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в интервью Радио Свобода.

«Я хотел бы быстрее реагировать на это, так как инцидент (захват Россией украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018, - ред.) произошел в конце ноября. Мы были бы более эффективными, если бы мы принимали меры быстро, оперативно и мощно», - подчеркнул Линкявичус.

Несколько стран-членов ЕС, включая Литву, настаивали на скорейшем введении санкций после инцидента возле Керченского пролива. Источники сообщали, что Франция, Германия и Италия выступали против такого шага.

Напомним, 18 февраля первый заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев заявил, что Совет министров Евросоюза согласовал «азовский пакет» санкций против Российской Федерации.

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в ЕС пакет так называемых «азовских санкций» в отношении России за ее агрессию против украинских военнослужащих и захват в плен украинских моряков и нескольких кораблей в целом обсужден и утвержден.