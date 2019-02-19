также в разделеПолитика
Марчук: Мы говорим с Грызловым очень откровенно 42
Туск посоветовал украинцам избегать радикального национализма и популизма 25
Порошенко: Тактически Украина уже выиграла 62
Президент подписал изменения в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО 44
Туск: Не учите Украину быть Европой 62
Калиниченко: Заигрывания с «Народным фронтом» - вот причина, почему Тимошенко осмелилась выступить против Медведчука 43
РФ включила Украину в тройку стран, нанесших ей наибольший ущерб 122
Медведчук: Мяч на стороне Киева 270
Ведущее пакистанское издание Urdu Point возмущено просьбой украинских банков к Медведчуку о закрытии его счетов 58
Геращенко: Украина ожидала большего от ЕС для защиты суверенитета 67
Климкин: США готовят новые санкции против РФ 33
Совет ЕС согласовал «азовские санкции» против РФ 47
Порошенко сказал, когда даст интервью российским журналистам 79
Журналист: Съезд «Оппозиционной платформы» выглядел как контраст с форумом Вилкула, где кричали «Слава Украине!» 92
Климкин об итогах «Мюнхена»: Диванная позиция очень раздражает 160
«Гибридный омбудсмен»: Геращенко обвинила Карпачеву в подыгрывании Кремлю 101
Волкер: РФ отказывается от переговоров по Донбассу во время выборов в Украине 39
Политолог: Причина нападок Медведчука на Новинского – ревность и зависть 177

Санкции Евросоюза в ответ на действия России против Украины «иногда слишком незначительные, иногда слишком запоздалые», заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в интервью Радио Свобода.

«Я хотел бы быстрее реагировать на это, так как инцидент (захват Россией украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018, - ред.) произошел в конце ноября. Мы были бы более эффективными, если бы мы принимали меры быстро, оперативно и мощно», - подчеркнул Линкявичус.

Несколько стран-членов ЕС, включая Литву, настаивали на скорейшем введении санкций после инцидента возле Керченского пролива. Источники сообщали, что Франция, Германия и Италия выступали против такого шага.

Напомним, 18 февраля первый заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев заявил, что Совет министров Евросоюза согласовал «азовский пакет» санкций против Российской Федерации.

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в ЕС пакет так называемых «азовских санкций» в отношении России за ее агрессию против украинских военнослужащих и захват в плен украинских моряков и нескольких кораблей в целом обсужден и утвержден
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги