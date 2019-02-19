Водителю BMW Х5, задержанному по подозрению в смертельном ДТП в Киеве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без залога.

Такое решение на заседании 18 февраля принял Шевченковский райсуд столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, в ночь с 15 на 16 февраля на Столичном шоссе у Конча-Заспы BMW X5 на огромной скорости влетел в отбойник, далее с оторванным колесом проехал около ста метров и слетел с дороги, протаранив попутный Daewoo Lanos. От удара авто загорелось. Водителю Lanos удалось выбраться из автомобиля, а его пассажирка сгорела заживо. Водитель BMW с места происшествия скрылся. ночь с 15 на 16 февраля на Столичном шоссе у Конча-Заспы BMW X5 на огромной скорости влетел в отбойник, далее с оторванным колесом проехал около ста метров и слетел с дороги, протаранив попутный Daewoo Lanos. От удара авто загорелось. Водителю Lanos удалось выбраться из автомобиля, а его пассажирка сгорела заживо. Водитель BMW с места происшествия скрылся.

Позже он явился в полицию и был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.