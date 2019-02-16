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16 февраля на Столичном шоссе BMW X5 M на огромной скорости протаранил такси Daewoo. От удара Lanos отскочил в отбойник и моментально вспыхнул. Водителя успели вытащить из автомобиля, а пассажир сгорел внутри, сообщает dtp.kiev.ua.

BMW вылетел в кювет. Виновник аварии скрылся в неизвестном направлении.

Столкновение произошло около 01:15. По словам очевидца, BMW ехал в сторону Выдубичей на скорости не менее 200 километров в час. У внедорожника лопнуло колесо, он зацепил отбойник и протаранил Daewoo, который буквально сложило пополам. От мощного удара автомобиль загорелся.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в выгоревшей машине тело пассажира, предварительно, женщины. Водитель Lanos получил травмы различной степени, находился в сознании, но практически ничего не помнил. Он сказал, что работает в такси и вез клиента к месту назначения.

BMW после аварии очутился в кювете. Правоохранители сообщили, что водитель сбежал с места аварии еще до приезда полиции. В машине они не обнаружили документов, но покидая место происшествия подозреваемый не успел снять номера. Предварительно, он убежал в посадку вдоль дороги. Полицейские предпринимают меры по его поиску и задержанию.
ForUm

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