Правоохранители задержали мужчину, который скрылся с места ДТП на Столичном шоссе.

«Водителя BMW, 1998 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он вместе с адвокатами пришел в полицию», - сообщила пресс-служба полиции Киева.

С ним будут проводить следственные действия.

Кроме того, его отвезут к врачу-наркологу с целью отнятия биологических образцов для установления степени алкогольного или наркотического опьянения. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Как сообщал ForUm, в ночь с 15 на 16 февраля на Столичном шоссе у Конча-Заспы BMW X5 на огромной скорости влетел в отбойник, далее с оторванным колесом проехал около ста метров и слетел с дороги, протаранив попутный Daewoo Lanos. От удара авто загорелось. Водителю Lanos удалось выбраться из автомобиля, а его пассажирка сгорела заживо. Водитель BMW с места происшествия скрылся.