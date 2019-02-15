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За Мангера внесли залог 48

Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета Владислав Мангер взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен. Позже за него внесли залог, и он вышел из СИЗО.   Генеральная прокуратура обжалует это решение

В СБУ заявили, что Мангер пытается дискредитировать Службу безопасности Украины.

Треть кандидатов в президенты Украины до сих пор не сформировали избирательные фонды, сообщает Комитет избирателей Украины.

Генеральный прокурор Юрий Луценко решил направить в Специализированную антикоррупционную прокуратуру заявление о возможном незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации лидером «Батькивщины», кандидатом в президенты  Юлией Тимошенко. НАБУ и САП заявили, что не намерены открывать уголовное производство против  Тимошенко – «нас втягивают в политику».

Киевляне по ошибке заплатили 39 миллионов старому поставщику электроэнергии.

Двух задержанных в Казахстане украинцев, которые работали наблюдателями официальной правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека, депортировали из страны ночью 15 февраля.

Апелляционный суд Черкасской области зачислил в госбюджет в порядке спецконфискации почти 1,5 млрд грн, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что лично просил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова освободить военнопленных украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе.

Президент Польши Анджей Дуда угрожает перенести из Иерусалима саммит Вышеградской четверки (V4), если подтвердятся слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о причастности поляков к Холокосту во время Второй мировой войны. 
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