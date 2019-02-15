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Президент Польши Анджей Дуда угрожает перенести из Иерусалима саммит Вышеградской четверки (V4), если подтвердятся слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о причастности поляков к Холокосту во время Второй мировой войны. Об этом Дуда написал в своем микроблоге Twitter, сообщает 112 Украина.

Дуда отметил, что готов перенести встречу лидеров стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия), которая должна состояться 19 февраля в Иерусалиме.

«Если заявление премьер-министра Израиля Нетаньяху звучало так, как сообщают СМИ, я готов сделать резиденцию президента Польши - замок в Висле - местом встречи Вышеградской группы. Израиль не является хорошим местом для встречи в таком случае, несмотря на прошлые договоренности», - подчеркнул Дуда.

по данным газеты Haaretz, Нетаньяху в общении с журналистами на конференции по Ближнему Востоку в Варшаве, заявил, что «поляки сотрудничали с нацистами». Так он прокомментировал закон о Холокосте, который привел к конфликту в отношениях Польши с Израилем, Украиной и США.

 
ForUm

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