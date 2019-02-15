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Генеральный прокурор Юрий Луценко решил направить в Специализированную антикоррупционную прокуратуру заявление о возможном незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации лидером «Батькивщины», кандидатом в президенты  Юлией Тимошенко, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

«14.02.2019 на имя генерального прокурора Украины Ю. Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом Ю. Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 УК Украины», – говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что в соответствии с требованиями ч.5 ст. 216 УПК Украины расследование уголовных правонарушений, о которых идет речь, относятся к исключительной подследственности детективов НАБУ.

При этом в Генпрокуратуре подчеркнули, что законом запрещено поручать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных НАБУ любому другому органу (ч. 4 ст. 36 УПК Украины). В Генеральной прокуратуре Украины осуществление надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования НАБУ возложено на САП (ч. 5 ст. 8 Закона Украины «О прокуратуре»).

«Принимая во внимание изложенное, Генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации его надлежащего рассмотрения и принятия решения определенным УПК Украины образом», – сказано в сообщении.

Напомним, 13 февраля «Центр противодействия коррупции» заявил, что требует от генерального прокурора Юрия Луценко начать уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
ForUm

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