Платить за потребленную в 2019 году электроэнергию киевлянам (физическим лицам) нужно поставщику универсальной услуги, который предоставляет услуги в Киеве. Все средства, которые потребители в феврале 2019 ошибочно уплатили на счет оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети, будут автоматически перечислены в течение месяца на счет компании-поставщика универсальной услуги, сообщила пресс-служба компании.
«Некоторые киевляне, по привычке, оплатили услуги по потребленной в 2019 году электроэнергии на счета оператора систему распределения ДТЭК Киевские электросети. По состоянию на 1 февраля на счет ДТЭК Киевские электросети поступили 39 миллионов гривен», - говорится в сообщении.
Заботясь о комфорте клиентов, ДТЭК Киевские электросети самостоятельно вернет средства потребителей по упрощенной схеме: они будут перечислены на личные счета клиентов поставщика универсальной услуги. Клиентам не нужно оформлять для этого никакие дополнительные документы, писать заявления, звонить или лично приходить в центры обслуживания клиентов. Процесс продлится до конца февраля.
Напомним, в связи с реформой рынка электроэнергии с 1 февраля 2019 поставщик универсальной услуги принимает показания счетчиков, выставляет счета и принимает оплату за потребленную электроэнергию. Ему нужно оплачивать электроэнергию, потребленную после 1 января 2019. Счета за нее киевляне получают в феврале.
Как проверить была ли оплата ошибочной и когда вернут деньги?
1. Если клиент правильно оплатил потребленную электроэнергию в январе 2019 поставщику универсальной услуги и не имеет задолженности за 2018 перед ДТЭК Киевские электросети, то:
в личном кабинете ДТЭК Киевские электросети отображается текущая задолженность 0 грн, история платежей за предыдущие годы;
в личном кабинете поставщика универсальной услуги отражается сумма оплаты за потребленную электроэнергию за январь 2019.
2. Если клиент ошибочно оплатил потребленную электроэнергию в январе 2019 (по состоянию на 01.02.2019 г.), то:
В личном кабинете ДТЭК Киевские электросети отображается переплата (например, -230 грн), история платежей за предыдущие годы;
в личном кабинете на сайте поставщика универсальной услуги эти средства (переплата) будут отражены 1 марта 2019.
3. Если же клиент снова ошибочно оплатит потребленную электроэнергию в феврале ДТЭК Киевские электросети, то эти средства будут автоматически перечислены поставщику до 31 марта 2019, и с 1 апреля будут отображаться в Личном кабинете потребителя поставщика универсальной услуги.
ДТЭК Киевские электросети с 1 января 2019 является оператором системы распределения, который отвечает за техническое состояние электросетей, качество и надежность энергоснабжения. При наличии долгов за электроэнергию, потребленную до 31 декабря 2018 г., их нужно оплатить на расчетный счет именно ДТЭК Киевские электросети.
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