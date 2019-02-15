Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не намерены открывать уголовное производство против кандидата в президенты – председателя политической партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина» и фракции в Верховной Раде Юлии Тимошенко.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в антикоррупционных органах.

«По Тимошенко не будем регистрировать производство... Нас втягивают в политику. Ранее уже были подобные заявления от Центра противодействия коррупции, и было отказано в открытии производства», - сказал источник.

Он отметил, что САП уже передала НАБУ полученное от Генпрокуратуры заявление о возможном совершении Тимошенко правонарушений, уголовное производство не зарегистрировано.

Как сообщал ForUm, генпрокурор Юрий Луценко решил направить в Специализированную антикоррупционную прокуратуру заявление о возможном незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации лидером «Батькивщины», кандидатом в президенты Юлией Тимошенко.