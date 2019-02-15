также в разделеПолитика
Новинский опубликовал программную статью по вопросам войны и мира 30
Столтенберг рассказал Порошенко о переговорах с Лавровым 20
Луценко не собирается в отпуск на период избирательной кампании 26
Медведчук жестко раскритиковал Новинского за предательство интересов жителей Донбасса 97
France-Presse: Расследование против Медведчука связано с его предложением урегулировать конфликт на Донбассе 28
Помпео и Могерини обсудили введение против РФ «азовских» санкций 29
Медведчук: Страна, в которой полицейские должны извиняться перед преступником, не имеет будущего 35
Луценко поручил САП проверить доходы Тимошенко 146
США увеличат помощь Украине на $75 миллионов 139
В Пентагоне поддерживают усиление обороны Украины 26
НАТО призвало Украину имплементировать выводы «Венецианки» по закону об образовании 54
Испанская пресса назвала уголовное дело против Медведчука политически мотивированным 73
Порошенко рассказал о прорыве в замещении поставлявшейся из РФ продукции 58
Медведчук: Мои оппоненты хорошо понимают реальность мирного плана, но им не нужен ни мир, ни люди на Донбассе 163
Политолог: Объединенный рейтинг левых позволяет им сформировать фракцию в Раде 93
Ведущие польские СМИ считают, что открытие уголовного дела против Медведчука по доносу «Народного фронта» — яркий пример диктатуры 43
Вакаров: Тимошенко не оппозиционер, она – политический близнец Порошенко 50
Геращенко: Никаких российских наблюдателей на выборах в Украине не будет 45

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что лично просил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова освободить военнопленных украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе.

Об этом он заявил на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Интерфакс-Украина.

«Мы обсудили Украину, и я выразил позицию НАТО, которая хорошо известна: мы не приемлем нелегальную аннексию Крыма, призываем Россию прекратить дестабилизировать Донбасс. И я также сказал, что мы призываем Россию освободить моряков и корабли, которые они не так давно захватили в Керченском проливе», - рассказал Столтенберг.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.  

27 декабря все моряки заявили следствию, что являются военнопленными
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги