Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что лично просил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова освободить военнопленных украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе.



Об этом он заявил на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Интерфакс-Украина.

«Мы обсудили Украину, и я выразил позицию НАТО, которая хорошо известна: мы не приемлем нелегальную аннексию Крыма, призываем Россию прекратить дестабилизировать Донбасс. И я также сказал, что мы призываем Россию освободить моряков и корабли, которые они не так давно захватили в Керченском проливе», - рассказал Столтенберг.



Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

27 декабря все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.