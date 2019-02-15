Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Ганздюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер пытается дискредитировать Службу безопасности Украины, следователи которой осуществляют досудебное расследование по этому делу, сообщает пресс-центр СБУ.

«13 февраля 2019 во время судебного рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемый в уголовном производстве по факту умышленного убийства общественной активистки Екатерины Ганздюк Владислав Мангер заявил о якобы причастности к указанному преступлению сотрудника Службы безопасности Украины Даниила Доценко», – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что утверждение Мангера, которые он ничем не обосновал, «является его намерением дискредитировать Службу безопасности Украины, следователи которой осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства Гандзюк». «Во время досудебного следствия следователями собрано достаточно данных, которые стали основанием для вручения Мангеру сообщения о подозрении в организации убийства Гандзюк», – подчеркнули в спецслужбе.

«В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства никаких данных, которые бы свидетельствовали о причастности к преступлению, совершенного в отношении Гандзюк, Доценко или других сотрудников СБ Украины получено не было. Ни одно лицо, в том числе и сам Мангер, с заявлением о совершении преступления в отношении Гандзюк Доценко или любым другим сотрудником в СБ Украины не обращался», – говорится в сообщении.

СБУ считает, что этим заявлением подозреваемый исключительно пытается избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

«Вместе с тем, указанные выше утверждения Мангера будут тщательно проверены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту умышленного убийства Гандзюк, в строгом соответствии с требованиями УПК Украины определенным действующим законодательством способом с соблюдением требований, определенных в ст. 2 УПК Украины, в том числе путем проведения (в случае удовлетворения судом соответствующих ходатайств органа досудебного расследования) судебных психологических экспертиз с использованием компьютерного полиграфа, в случае получения соответствующего согласия от Мангера и других лиц, о причастности к преступлению которых он указывает», – подытожили СБУ.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. В тот же день заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук лично вручил подозрение Мангеру.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Мангер взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

В то же время заместителя главы Херсонской областной государственной администрации Евгения Рищука отстранили от исполнения обязанностей на время расследования убийства Гандзюк.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки.