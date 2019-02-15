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Апелляционный суд Черкасской области зачислил в госбюджет в порядке спецконфискации почти 1,5 млрд грн, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Сегодня решением Апелляционного суда Черкасской области в государственный бюджет зачислено в порядке спецконфискации еще 1 млрд 478 млн грн», - написал он в Facebook.

Генпрокурор отметил, что на эти деньги купят новые ракеты, птурсы, бронемашины, системы управлением огня; а пограничники смогут завершить комплексное обустройство госграницы.
ForUm

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