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Двух задержанных в Казахстане украинцев, которые работали наблюдателями официальной правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека, депортировали из страны ночью 15 февраля.

Об этом Громадському сообщила медиаекспертк по безопасности журналистов Института массовой информации Ирина Земляная.

Речь идет о украинцах - Людмиле Волошиной и Валерие Явтушенко.

«Ночью без свидетелей и допусков адвокатов провели суды. И сейчас они летят в Киев в самолете. Телефоны выдали непосредственно при посадке. Депортация», - отметила Земляная.

Напомним, 14 февраля в Астане задержали двух украинских правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко, которые находились в Казахстане с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека.

Миграционная служба города Астаны сообщила, что Волошина «осуществляла деятельность, не соответствующую цели въезда».
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