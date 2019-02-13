Московский городской суд признал законным решение Лефортовского районного суда о продлении ареста против очередной четверки военнопленных украинских моряков до конца апреля 2019 года.

Такое решение в отношении огласила судья Мосгорсуда, сообщает УНИАН.

Данное решение оглашено в отношении Сергея Чулибы, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло и Богдана Небылицы.

Поддержать украинских моряков кроме дипломатов Украины, стран ЕС и США прибыли российские активисты.

Как сообщал ForUm, 27-28 ноября 2018 года в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

На них заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. Они объявили себя военнопленными.

15 и 16 января Лефортовский продлил им сроки ареста.