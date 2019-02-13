В оккупированной Керчи на раскопках Пантикапея (Митридат) на Пританее обвалились античные колонны, реконструированные из аутентичных каменных блоков.

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заявил, что нападение на активистку стало следствием противостояния СБУ и полиции на Херсонщине.

В СБУ назвали это заявление абсурдным и беспочвенным.

Полицейский Василий Мельников, подозреваемый в избиении члена С14 возле Подольского райуправления в Киеве, вышел из изолятора временного содержания под залог.

Заявления Российской Федерации о «внутреннем украинском конфликте» и ее непричастности к оккупации территорий Украины не соответствуют действительности. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН, созванного по требованию РФ, заявил постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген.

Председатель Постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко отмечает, что вдоль украинско-российской границы Россия сосредоточила более 87 тысяч своих военных.

Украинский суд впервые вынес решение по делу о буллинге.

У раненного военнопленного украинского моряка Андрея Эйдера не подтвердились подозрения на заражение гепатитом.

Высший совет правосудия принял решение об отстранении от правосудия сроком на полгода судью Оболонского райсуда Киева Константина Васалатия, который входил в коллегию судей по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича.

Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных избирательных округов Донецкой и Луганской областей, на территории которых голосование граждан Украины на очередных выборах президента не будет организовываться и проводиться.

В ООН создали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине.

Бывшая югославская республика Македония официально стала Северной Македонией.

Министерство экономического развития и торговли начислило Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» пеню в размере 2,448 млрд гривен за несвоевременно выплаченные дивиденды в государственный бюджет по итогам деятельности за 2017 год.