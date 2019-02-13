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Суд Борисполя 11 февраля вынес первое в Украине решение по делу о буллинге, сообщает ТСН.

Суд оштрафовал родителей виновной несовершеннолетней за ее противоправные действия в отношении сверстников в учебном заведении.

В январе ученица одной из школ города выложила в сеть непристойные фото другой школьницы. Родители потерпевшей подали иск в суд.

За поступок дочери теперь мать обидчицы должна заплатить более тысячи гривен - это минимальный штраф и судебные расходы.

Напомним, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии буллингу (травле)» (№ 8584) в декабре 2018. В января 2019 года он вступил в силу
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