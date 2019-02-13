Высший совет правосудия принял решение об отстранении от правосудия сроком на полгода судью Оболонского райсуда Киева Константина Васалатия, который входил в коллегию судей по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича.

Соответствующее решение опубликовано на сайте ВСП 13 февраля, передает Украинская правда.

Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила привлечь Васалатия к дисциплинарной ответственности, отстранив его от работы на полгода.

Также его лишили права получать доплаты к должностному окладу судьи.

Кроме того, Васалатий обязательно должен пройти курс повышения квалификации по судейской этике и применению гражданского процессуального законодательства, а в дальнейшем пройти соответствующее оценивание.

Причины отстранения судьи не сообщаются.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене, а также преступлениях против мира и пособничестве в ведении войны против Украины, и приговорил 13 годам тюрьмы.