Высший совет правосудия принял решение об отстранении от правосудия сроком на полгода судью Оболонского райсуда Киева Константина Васалатия, который входил в коллегию судей по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича.
Соответствующее решение опубликовано на сайте ВСП 13 февраля, передает Украинская правда.
Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила привлечь Васалатия к дисциплинарной ответственности, отстранив его от работы на полгода.
Также его лишили права получать доплаты к должностному окладу судьи.
Кроме того, Васалатий обязательно должен пройти курс повышения квалификации по судейской этике и применению гражданского процессуального законодательства, а в дальнейшем пройти соответствующее оценивание.
Причины отстранения судьи не сообщаются.
Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене, а также преступлениях против мира и пособничестве в ведении войны против Украины, и приговорил 13 годам тюрьмы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время