Полицейский Василий Мельников, подозреваемый в избиении члена С14 возле Подольского райуправления в Киеве, вышел из изолятора временного содержания под залог.

Соответствующее видео обнародовал в Facebook глава Социалистической партии Украины, кандидат на пост президента Украины Илья Кива.

«В данном случае вина еще судом не установлена. Было превышение или не было превышения должен установить суд», - заявил политик.

Также он выразил убеждение, что «офицер полиции выполнил свою задачу – защитил объект, в котором находилось оружие, которое могло попасть в руки кому угодно».

Мельников рассказал, что работает в правоохранительных органах с 2006 года и никогда не работал в «Беркуте».

На вопрос, кричал ли он «ложись, Бандера», он ответил: «Меня еще в тот момент и не было на улице, и в тот момент я не думал, кто это».

«(Бандера - ред.) - это человек, который когда-то был националистом и отстаивал свои интересы», - сказал он.

Что касается избиения представителя С14, Мельников сказал: «На тот момент меня также забрызгали баллончиком, и я переживал, что может быть все что угодно, и состояние было эмоциональное. И когда человек находился на земле, если и наносились какие-то удары, то не по голове и сказать, что у меня был прямого умысел добить его нельзя».

Он также заявил, что полицейские пытались помешать людям попасть в дежурную часть, где хранится огнестрельное оружие.

Напомним, 12 февраля суд отправил под стражу полицейского Василия Мельникова, подозреваемого в избиении представителя организации С14. У полицейского есть возможность выйти под залог в 115 тысяч гривен.

Ранее следователи Центрального аппарата ГБР сообщили о подозрении сотруднику Подольского управления полиции в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, при задержании общественных активистов 9 февраля в помещении управления (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).