также в разделеПроисшествия
В Одессе воры-неудачники, ограбив мужчину, забежали в полицию 13
На Прикарпатье сгорел монастырь 31
На Киевщине в электричке охранник подстрелил троих хулиганов 35
На границе с Польшей двое мужчин напали на пограничника 23
Во Львове произошел взрыв в канализации 41
Непогода обесточила в Украине 188 населенных пунктов 51
Неизвестные забросали поезд камнями, есть пострадавшие 46
В Одессе возле развлекательного заведения подстрелили мужчину 173
В Украине с начала года корь унесла жизни 8 человек 214
Грузин, убегая от полиции, совершил смертельное ДТП в Борисполе 50
«Янтарные» разборки: Раскрыто убийство молодого мужчины на Ривненщине 85
Под дверь дома директора рынка в Ривном бросили гранату 46
ООС: Боевики применили запрещенное вооружение, ранив военного 39
В Харькове таксисту перерезали горло 180
Число умерших от гриппа в Украине продолжает расти 40
В Калуше арестовали мужчину, напавшего с мачете на полицейских 24
За сутки боевики 9 раз нарушили перемирие, потерь среди военных нет 36
На Донбассе после обстрела пропал военный 104

В оккупированной Керчи на раскопках Пантикапея (Митридат) на Пританее обвалились античные колонны, реконструированные из аутентичных каменных блоков, сообщает Керч.ФМ.

«На раскопках Пантикапея (Митридат) на Пританее рухнули колонны. 28 января «подперли», чтобы они не упали, но это не помогло. На данный момент все упавшие части колонн вывезли сотрудники музея», – говорится в сообщении.

Отмечается, что колонны начали клониться в прошлом году. В оккупационной администрации Восточно-крымского историко-культурного заповедника утверждают, что это произошло из-за колебаний температур и погодных условий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
116
Теги